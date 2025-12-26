Haberler

Yılbaşı öncesinde operasyon: 2 bin 61 tabanca fişeği ele geçirildi

Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda bir işyerinde 2 ruhsatsız tabanca, makineli tabanca, otomatik pompalı tüfek ve 2 bin 61 tabanca fişeği ile 48 kartuş ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şüphelinin işyerinde yapılan operasyonda 2 bin 61 tabanca fişeği ve 48 kartuş ele geçirildi.

Kocaeli'de ekipler, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttükleri istihbari çalışmalar kapsamında Gebze ilçesinde operasyon düzenledi. Yılbaşı öncesinde gerçekleştirilen aramada bir şüpheliye ait işyerinde 2 ruhsatsız tabanca, makineli tabanca, otomatik pompalı tüfek, 5 tabanca şarjörü, 2 bin 61 tabanca fişeği ve 48 kartuş ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
