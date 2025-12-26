Yılbaşı öncesinde operasyon: 2 bin 61 tabanca fişeği ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şüphelinin işyerinde yapılan operasyonda 2 bin 61 tabanca fişeği ve 48 kartuş ele geçirildi.

Kocaeli'de ekipler, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttükleri istihbari çalışmalar kapsamında Gebze ilçesinde operasyon düzenledi. Yılbaşı öncesinde gerçekleştirilen aramada bir şüpheliye ait işyerinde 2 ruhsatsız tabanca, makineli tabanca, otomatik pompalı tüfek, 5 tabanca şarjörü, 2 bin 61 tabanca fişeği ve 48 kartuş ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ