Kocaeli'nde Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Kocaeli'nde Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde patlamalar meydana geldi. Yangın sonrasında araçtan geriye sadece hurda yığını kaldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde seyir halinde olan otomobil alev aldı. Yangın kısa sürede büyürken, araçta patlamalar da meydana geldi. Otomobilden geriye hurda yığını kaldı.

Olay, Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 06 ESY 39 plakalı otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü hemen araçtan inerken, otomobil kısa sürede alevlere teslim oldu ve patlamalar meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak araçtan geriye hurda yığını kaldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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