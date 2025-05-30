Kocaeli'nde Seyir Halindeki Hafriyat Kamyonu Yangın Çıkardı

Kocaeli'nde Seyir Halindeki Hafriyat Kamyonu Yangın Çıkardı
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Gebze ilçesinde seyir halindeki hafriyat kamyonu alev aldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, olay sırasında patlamalar da meydana geldi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki hafriyat kamyonu alevlere teslim oldu. Gökyüzünün siyah dumanlarla kaplandığı ve patlamaların olduğu kamyon yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gebze ilçesinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, seyir halindeyken alev aldı. Durumu fark eden sürücü hemen aracı durdurarak kamyondan indi. Kısa sürede yangın büyürken, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiyenin çalışmaları sırasında patlamalar da meydana geldi. Yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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