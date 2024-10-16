Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'nde Otomobilin Kaldırıma Çıkması Sonucu 3 Kişi Yaralandı

Kocaeli'nde Otomobilin Kaldırıma Çıkması Sonucu 3 Kişi Yaralandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir otomobilin kaldırıma çıkması sonucu meydana gelen kazada 1'i bebek toplamda 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobilin kaldırıma çıkması neticesinde meydana gelen kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

Kaza, Körfez Mahallesi D-100 Karayolu İzmit istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DRG 545 plakalı Fiat marka otomobil, kaldırıma çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü, eşi ve çiftin bebeği yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Başiskele Güvenlik Otomobil kocaeli 3-sayfa Ulaşım Yaşam Bebek Kaza

Kilis'te mayınlı bölgeye 2 havan mermisi düştü! TSK, top ve tank atışlarıyla karşılık veriyor

Kilis'e 2 havan mermisi düştü! Türk Silahlı Kuvvetleri misliyle karşılık veriyor

 Kılıçdaroğlu hakkındaki zorla getirilme kararı Meclis'i karıştırdı: Alabiliyorsanız gelin alın

Kılıçdaroğlu hakkındaki karar Meclis'te ortalığı fena karıştırdı

 Okul müdürüne silah çeken öğretmen bir süredir mobinge maruz kalıyormuş

Okul müdürüne silah çeken öğretmenin ilk ifadesi ortaya çıktı
2 genç kızı katleden cani Semih Çelik'in hastane raporları ortaya çıktı

Surları kana bulayan caninin hastane raporu ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamuya personel alımı ilanları Diyarbakır yarın okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe? Malatya yarın okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe? Vahit Kirişçi kimdir? Vahit Kirişçi kaç yaşında, nereli? Vahit Kirişçi hayatı ve biyografisi! Taş Kağıt Makas bitti mi, neden bitti? Ali Rıza Çağlar kimdir? Esra Erol Ali Rıza Çağlar kızını mı öldürdü? MasterChef Düello kim kazandı (BÖREKLER)? 17 Ekim Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 17 Ekim Çarşamba bugün kim potaya gitti? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 17 Ekim Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 17 Ekim Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Hwang Ui-Jo cinsel ilişki VİDEOSU olayı ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.