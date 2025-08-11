Kocaeli'nde Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

Kocaeli'nde Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başiskele'de meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Olayda bir yolcu yaralandı ve araçlarda maddi hasar oluştu. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 2 otomobilin çarpışması neticesinde bir yolcu yaralandı, araçlar ise hasar aldı.

Kaza, Başiskele ilçesi Karadenizler Mahallesi Kullar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. idaresindeki 35 TR 070 plakalı Opel marka otomobil ile E.A. yönetimindeki 41 APT 709 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 35 TR 070 plakalı Opel marka otomobilde bulunan yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle 2 araçta da maddi hasar oluştu. Kazanın sebebi hakkında inceleme başlatılırken, trafik akışı kazadan dolayı bir süre duraksadı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mahkeme salonunda kocasını öldüren genci sarılıp affetti

Mahkeme salonunda kocasını öldüren genci sarılıp affetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sütyensiz ve 'Çirkin' elbiseyle podyuma çıkan fenomen sert tepki aldı

Sütyensiz ve "Çirkin" elbiseyle podyuma çıkan fenomen sert tepki aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.