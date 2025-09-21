Kocaeli'nde Ormanlık Alanda Baraka Yangını

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ormanlık alandaki baraka alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi Taş Ocağı mevkiinde bulunan bir barakada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. - KOCAELİ