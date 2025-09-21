Haberler

Kocaeli'nde Ormanlık Alanda Baraka Yangını

Kocaeli'nde Ormanlık Alanda Baraka Yangını
İzmit ilçesinde ormanlık alandaki bir baraka çıkan yangın sonrası itfaiye ekipleri olay yerine müdahale etti ve alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
