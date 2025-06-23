Kocaeli'nde Kafe Deposunda Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kafenin deposunda yangın çıktı.

Olay, Sultan Orhan Mahallesi Menzilhane Caddesi'nde bulunan bir kafenin deposunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sırasında depodan yoğun dumanlar yükseldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Ardından depoda soğutma çalışması ve duman tahliyesi gerçekleştirildi. - KOCAELİ