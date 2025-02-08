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Kocaeli'nde Kadın Kocasını Vurarak Öldürdü

Kocaeli'nde Kadın Kocasını Vurarak Öldürdü
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Çayırova ilçesinde F.A., tartıştığı eşi S.A.'yı silahla vurarak öldürdü. Olay yerinde sağlık ve polis ekipleri gönderildi, S.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. F.A. gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kadın tartıştığı kocasını silahla vurarak öldürdü.

Olay, 22.00 sıralarında Atatürk Mahallesi, Adnan Kahveci Caddesi'ndeki tütün ürünleri satan bir dükkanda meydana geldi. İddiaya göre F.A., henüz öğrenilemeyen sebepten dolayı kocası S.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.A., kocasını silahla vurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde S.A.'nın hayatını kaybetti belirlendi.

F.A. olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına alınırken, S.A.'nın cenazesi morga kaldırıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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