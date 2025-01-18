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Kocaeli'nde Gaz Dolum Tesisi Aşırı Isındı, Sızıntı Yaşandı

Kocaeli'nde Gaz Dolum Tesisi Aşırı Isındı, Sızıntı Yaşandı
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki gaz dolum tesisinde azot protoksit üretim kazanının aşırı ısınması sonucu gaz sızıntısı meydana geldi. Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi, sızıntı güvenlik önlemleri alınarak bertaraf edildi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde gaz dolum tesisindeki koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Azot protoksit üretim kazanının aşırı ısınmasından dolayı oluşan gaz sızıntısı, ekipler tarafından bertaraf edildi.

Başiskele ilçesi Karadenizler Mahallesi Başyiğit Caddesi'nde bulunan endüstriyel ve tıbbi gaz dolum tesisinde yoğun koku geldiğini fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Azot protoksit üretim kazanının fazla ısınmasından dolayı sızan gaz, ekiplerce bertaraf edilerek kazan soğutuldu. Olayda kimse etkilenmezken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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