Kocaeli'nde feci ölüm: 1 tonluk demirin altında kalan mühendis hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze tırdan indirilen bir ton ağırlığındaki demirlerin üzerine düştüğü mühendis feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, 16.00 sıralarında Pelitli Mahallesi 4417 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaata gelen paketlenmiş bir ton ağırlığındaki demirler tır dorsesinden indirildiği esnada Avni Kuş'un üzerine düştü. Demirlerin altında kalan Kuş'u görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kuş'un cansız bedeni otopsi işlemleri için Gebze Fatih Devlet Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Avni Kuş'un lojistik depo inşaatında taşeron firma mühendisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturulma başlatıldı.