Elektrikli ısıtıcı evi alev alev yaktı: 3 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın mahallede büyük paniğe yol açtı. Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı öğrenilen yangında 3 kişi dumandan etkilenirken, 1'i hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Fatih Sultan Mahallesi Hamiyet Sokak'ta meydana geldi. Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı öğrenilen yangında, evin içerisinde bulunan plastik malzemeler ve araç parçaları nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Bir evin çatısından yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri kısa sürede sokağa dökülürken, alevler bir anda çatıyı sardı. Yangının büyümesiyle birlikte çevrede korku dolu anlar yaşandı. Vatandaşlar evlerinden çıkarak sokakta toplanırken, bazıları cep telefonlarıyla o anları kaydetti. Kimileri ise büyük bir endişe içinde ekiplerin çalışmalarını izledi.

3 kişi dumandan etkilendi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etmek için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 3 kişiden 2'sine olay yerinde ayakta müdahale edilirken, 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı