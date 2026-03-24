Elektrikli ısıtıcı evi alev alev yaktı: 3 kişi dumandan etkilendi

Derince ilçesinde bir evin çatısında elektriki ısıtıcıdan çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. 3 kişi dumandan etkilenirken, 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın mahallede büyük paniğe yol açtı. Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı öğrenilen yangında 3 kişi dumandan etkilenirken, 1'i hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Fatih Sultan Mahallesi Hamiyet Sokak'ta meydana geldi. Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı öğrenilen yangında, evin içerisinde bulunan plastik malzemeler ve araç parçaları nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Bir evin çatısından yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri kısa sürede sokağa dökülürken, alevler bir anda çatıyı sardı. Yangının büyümesiyle birlikte çevrede korku dolu anlar yaşandı. Vatandaşlar evlerinden çıkarak sokakta toplanırken, bazıları cep telefonlarıyla o anları kaydetti. Kimileri ise büyük bir endişe içinde ekiplerin çalışmalarını izledi.

3 kişi dumandan etkilendi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etmek için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 3 kişiden 2'sine olay yerinde ayakta müdahale edilirken, 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi

İran'ın sürpriz adımını Trump duyurdu: Bize büyük bir hediye verdiler
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: ABD-İsrail'in İran savaşı felaket bir hata

Avrupa'nın dev ülkesinden Trump'a rest: İran savaşı felaket bir hata
Kabine sonrası Erdoğan'dan 'İran' mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası İran mesajı: Bunu yapmakta kararlıyız
Yusuf Demir'den Galatasaray ve Türkiye itirafı

Takımdan ayrılır ayrılmaz baklayı ağzından çıkardı
Yunanistan'da yaklaşık 5 milyar euroluk savunma programlarına onay verildi

Türkiye'nin komşusundan savaşa hazırlık gibi karar
Son bir imza kaldı! Karşıyaka'ya yeni stat müjdesi

Şampiyonluğa koşan takıma yeni stat müjdesi
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
Yusuf Demir'den Galatasaray ve Türkiye itirafı

Takımdan ayrılır ayrılmaz baklayı ağzından çıkardı
İşte Trump'a 'Savaşı devam ettir' diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat

İşte Trump'a "Savaşı devam ettir" diyen Arap ülkesi
Yunus Emre Özden'in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı

Yuvasını yıktığı isim, Aleyna'nın hapse girmesine kayıtsız kalamadı