Köprü altında akıllara durgunluk veren görüntüler

İzmit'te köprü altında çıplak halde ilginç hareketler sergileyen bir şahsa, çevredekilerin ihbarı ile polis ekipleri müdahale etti. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde köprü altında yaşanan garip olay, görenleri hem şaşırttı hem tedirgin etti. Bir şahsın çıplak halde ilginç hareketler sergilemesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Olay, Yahyakaptan Mahallesi Elzem Sokak'ta bulunan köprü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevreden geçen bir vatandaş, köprü altında çıplak şahsın yerde yattığını ve garip hareketler sergilediğini fark etti.

GÖRÜNTÜLER KENTİ AYAĞA KALDIRDI

Ne olduğunu anlamakta güçlük çeken vatandaş, yaşanan o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, şahsın bir süre köprü altında yerde yattığı, zaman zaman anlamsız hareketler sergilediği görüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çıplak halde bulunan şahsa müdahale etti. Ekipler, şahsı giydirerek kontrol altına aldı ve olayla ilgili işlem başlattı.

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıZeki Anti:

Haplanıp haplanıp ortaya çıkıyorlar daha kötüye gideccek çünkü hiç bir kontrol yok. Bütün memurlar gibi emniyet memurları (müdürleri de dahil) da yatarak gün geçiriyorlar ama sorsanız onlardan çok çalışan yok..

Haber YorumlarıNowiwi com:

Bu tür insanlar, günde 100 kere kameraya bakıp.. " yokluk sonsuzdur ancak kainat şansa var olmuşdur yoklukda " demeli. Belki beyinleri düzelir ve iyleşirler. Ben bazı günlerde 200 kere söylüyorum ancak kameram yok.

Haber YorumlarıBARBAROS:

İki ihtimal Ya hapçı ya da defineci...Çarpılmış

Haber YorumlarıNecip Gungor:

IDAM GEREKIR BU KADAR

