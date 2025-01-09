Kocaeli'nde 90 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde durdurulan araçtan 90 bin makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Dilovası'nda bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 90 bin dolu makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ