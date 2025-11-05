Haberler

Kocaeli'nde 15 Milyon Lira Değerinde Sahte Araç Parçaları Ele Geçirildi

Kocaeli'nde 15 Milyon Lira Değerinde Sahte Araç Parçaları Ele Geçirildi
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, taklit oto yedek parça üretimi yapan bir depoda yaklaşık 15 milyon lira değerinde sahte araç parçaları ve baskı makineleri ele geçirildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen operasyonda, yaklaşık 15 milyon lira değerinde 233 binden fazla sahte araç parçası, koli etiketi ve baskı makinesi ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, taklit oto yedek parça üretimi ve satışı yaptığı tespit edilen bir depoya operasyon düzenledi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım'da Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi'ndeki depoda yapılan aramalarda farklı otomotiv markalarına ait yaklaşık 15 milyon lira değerinde 38 bin 208 adet taklit araç parçası, 195 bin 705 adet koli ve etiket ile baskı ve etiketleme için kullanılan 15 makine ele geçirildi. Toplam 233 bin 928 parça ürünün ele geçirildiği operasyonda, iş yeri sahibi T.T. ile çalışanlar E.Y. ve M.N. hakkında "6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

