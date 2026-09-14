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Kocaeli merkezli 3 ilde "Sokaklar Güvende" operasyonu: 13 gözaltı

Kocaeli merkezli 3 ilde 'Sokaklar Güvende' operasyonu: 13 gözaltı
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Kocaeli merkezli 3 ilde "Sokaklar Güvende" adıyla suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli 3 ilde "Sokaklar Güvende" adıyla suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda silah, mühimmat, sentetik kannabinoid olduğu değerlendirilen madde, çok sayıda altın ile para ele geçirildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç örgütlerinin faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından haklarında tespitler bulunan 13 şüpheli için Kocaeli, İstanbul ve Şanlıurfa'daki toplam 13 adrese saat 06.00'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Silah, uyuşturucu, para ve altın ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 2 av tüfeği, 1 av tüfeği alev gizleme aparatı, 4 av tüfeği şarjörü, 4 tabanca şarjörü, 1 kartuş, 973 fişek ile satışa hazır halde 11 paket içerisinde toplam 85,69 gram sentetik kannabinoid olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 492 gram altın, 6 çeyrek altın, 1 ATA altın, 18 Cumhuriyet altını ile muhtelif sayıda altın kolye, küpe, bilezik ve bileklik bulundu. Şüphelilerin adreslerinde 1 bin 300 Euro ile 53 bin liraya el konuldu. Gözaltına alınan 13 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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