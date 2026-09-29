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Kocaeli Körfez'de market deposundaki yangında çok sayıda ürün zarar gördü

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Kocaeli Körfez'de market deposundaki yangında çok sayıda ürün zarar gördü
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Kocaeli'nin Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi'ndeki marketin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın marketin içine yayıldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında çok sayıda ürün zarar görürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı ve inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de marketin deposunda çıkan yangın paniğe sebep olurken, alevler ekipler tarafından söndürüldü. Markette bulunan ürünler yangında zarar gördü.

Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde bulunan markette çıkan yangın paniğe neden oldu. Depoda başladığı belirtilen yangında çok sayıda ürün zarar gördü. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede marketin içine yayıldı. Çalışanların yoğun dumanı fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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