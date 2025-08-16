Kocaeli Kartepe'de Otluk Alanda Yangın: Evler Tehlike Altında

Kocaeli Kartepe'de Otluk Alanda Yangın: Evler Tehlike Altında
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, evlerin bitişiğindeki lokasyonu nedeniyle korkuya sebep oldu. İtfaiye ekipleri yangını evlere sıçramadan söndürdü.

Yangın, Kartepe ilçesi Rahmiye Mahallesi'nde bulunan otluk alanda çıktı. Yangının evlerin çok yakında çıkması büyük korku yaşatırken, vatandaşlar hortumla alevlere müdahale etmeye çalıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yangını evlere sıçramadan söndürdü. Evlerin dış cephesi de suyla soğutuldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

