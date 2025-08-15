Kocaeli Karamürsel'de Orman Yangını Yerleşim Yerlerine Sıçradı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınmaya çalışılan orman yangını, bazı noktalarda yerleşim yerlerine sıçradı. Alevlerin sirayet ettiği bir evi cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşın, "Kaç, artık hiçbir şey yapamayız" dediği duyuldu.

İlçeye bağlı Suludere mevkisindeki ormanlık alanda, öğle saatlerinde başlayan yangına müdahale sürerken, alevler rüzgarın etkisiyle Akçat köyündeki bazı evlere ulaştı. Akçat köyünde çekildiği belirtilen bir görüntüde, alevlerin bir eve sirayet ettiği ve vatandaşın hortumla müdahale etmeye çalıştığı görüldü. Görüntüyü çeken kişinin, "Kaç, artık hiçbir şey yapamayız" sözleri kayıtlara yansıdı.

Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin, yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda arazözle alevleri yerleşim yerlerinden uzaklaştırmak ve yangını kontrol altına almak için yoğun çabası devam ediyor. - KOCAELİ