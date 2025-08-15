Kocaeli Karamürsel'de Orman Yangını Yerleşim Yerlerine Sıçradı

Kocaeli Karamürsel'de Orman Yangını Yerleşim Yerlerine Sıçradı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine ulaştı. Yangına müdahale sürerken, bir vatandaşın alevlerin sirayet ettiği evde 'Kaç, artık hiçbir şey yapamayız' demesi dikkat çekti.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınmaya çalışılan orman yangını, bazı noktalarda yerleşim yerlerine sıçradı. Alevlerin sirayet ettiği bir evi cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşın, "Kaç, artık hiçbir şey yapamayız" dediği duyuldu.

İlçeye bağlı Suludere mevkisindeki ormanlık alanda, öğle saatlerinde başlayan yangına müdahale sürerken, alevler rüzgarın etkisiyle Akçat köyündeki bazı evlere ulaştı. Akçat köyünde çekildiği belirtilen bir görüntüde, alevlerin bir eve sirayet ettiği ve vatandaşın hortumla müdahale etmeye çalıştığı görüldü. Görüntüyü çeken kişinin, "Kaç, artık hiçbir şey yapamayız" sözleri kayıtlara yansıdı.

Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin, yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda arazözle alevleri yerleşim yerlerinden uzaklaştırmak ve yangını kontrol altına almak için yoğun çabası devam ediyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Napoli, Türk yıldız Özder Özcan'ı transfer etti

Napoli, Türk yıldızı transfer etti! Hem de 1. Lig'den
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında

Kimlikler belli oldu! Belediye Başkanının yanında kim varsa gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.