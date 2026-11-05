Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kocaeli İzmit'te geri dönüşüm tesisinde akıma kapılan 18 yaşındaki genç yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli İzmit'te geri dönüşüm tesisinde akıma kapılan 18 yaşındaki genç yaralandı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde kamyonetin damperi yükseldiği sırada iddiaya göre elektrik hattına temas etti ve aracın yanındaki 18 yaşındaki genç akıma kapılarak yaralandı. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki genç yaralandı.

Olay, Sanayi Mahallesi Öz Burçak Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesiste bulunan kamyonetin damperi yükseldiği sırada iddiaya göre elektrik hattına temas etti. Bu sırada aracın yanında bulunan 18 yaşındaki V.K., elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Emir Can İğrek'in annesi hastaneye kaldırıldı! Sahnede gözyaşlarını tutamadı

Hastanede yatan annesi için şarkı söyledi, gözyaşlarını tutamadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayırlı olsun! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı

Hayırlı olsun! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rezalet! 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rezalet! 9 gol yediler, sonrası bomba
Adliyeye girişte ayrıcalık bekleyen Fatma Betül'e soğuk duş

Adliyeye girişte ayrıcalık bekleyen Fatma Betül'e soğuk duş

Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler

Fatma Betül Sayan Kaya adliyede! Muhabirler tek soru sordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım'da Azerbaycan'a gidiyor

Erdoğan'dan Azerbaycan'la kriz iddialarına yanıt! Ziyaret tarihi verdi
İstanbul'da barajlar son yılların zirvesinde! Doluluk geçen yıl yüzde 18'di, şimdi yüzde 59,65

Geçen yıl yüzde 18'e düşmüştü! Barajlarda son yılların rekoru
Almanya'dan Türk vatandaşlarına vize müjdesi! Hazırlıklar başladı

Türklerin vize çilesi çektiği ülkeden müjdeli haber