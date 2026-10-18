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Kocaeli Gebze'de selde sürüklenen 2 kişi aranıyor, 1 kişi kurtuldu

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Gebze Kadıllı Mahallesi'nde araç içinde sele kapılan 3 kişiden 1'i kendi imkanlarıyla kurtuldu, 2 kişi sürüklendi. Jandarma, itfaiye, AFAD ve su altı ekipleri, Göçbeyli'den Ömerli Barajı'na uzanan dere yatağında kayıp 2 kişiyi arıyor.

Gebze'de araç içinde bulundukları sırada yoğun yağış nedeniyle sele kapılarak dereye düşen 3 kişiden 1'i kurtulurken, 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Göçbeyli Köyü'ndeki son durum havadan görüntülendi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Kadıllı Mahallesi'nde gece saat 23.00 sıralarında araçta bulunan 3 arkadaş, aniden gelen sel sularına kapıldı. Arkadaşlardan biri kendi imkanlarıyla kurtulurken, diğer iki kişinin de araçtan çıktığı kurtulan arkadaşları tarafından ifade edildi. Ancak iki arkadaşın sel sularına kapılarak sürüklendiği belirtildi.

Kayıp iki kişiyi bulmak için Kocaeli ve Pendik jandarma ekipleri, itfaiye, sağlık ekipleri, AFAD ve su altı arama ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin, Ömerli Barajı'na kadar uzanan dere yatağında aramaları sürerken, Pendik Göçbeyli çevresinde de çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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