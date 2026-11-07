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Kocaeli Derince'de kimliği belirsiz kişi otomobilin camlarını kırıp aracı ateşe verdi

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Kocaeli Derince'de kimliği belirsiz kişi otomobilin camlarını kırıp aracı ateşe verdi
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki otomobilin camlarını ve aynasını kırdıktan sonra aracı ateşe verdi. Olayın güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin aracı ateşe verip olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki otomobilin camlarını kırdıktan sonra aracı ateşe verdi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam Çenedağ Mahallesi NATO Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilin yanına gelen kimliği belirsiz bir kişi, aracın camlarını ve aynasını kırarak zarar verdi. Şüpheli, daha sonra otomobili ateşe vererek olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin otomobilin yanına gelerek önce camlarını, ardından aynasını kırdığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise şüphelinin aracı ateşe verdiği ve olay yerinden uzaklaştığı anlar yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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