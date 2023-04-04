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Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'nin Gebze ve İzmit ilçelerinde uyuşturucuyu engellemeye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ve İzmit ilçelerinde uyuşturucuyu engellemeye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi. İzmit ve Gebze ilçelerinde yapılan operasyonlarda 5 farklı olayda 13 şüpheli yakalandı. Ayrıca çalışma çerçevesinde 102 gram sentetik kannaninoid, 16,45 gram metamfetamin, 3 hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan 9 şüpheli serbest bırakılırken 4 şüpheli ise adli makamlara sevk edildi. B.Y., M.A., Ş.K. ve M.K. isimli 4 şüpheli tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Gebze 3. Sayfa Haberler

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