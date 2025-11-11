Haberler

6 işçinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin soruşturmada çok sayıda tutuklama

Güncelleme:
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki parfüm dolum tesisinde 6 kişinin öldüğü, 7 işçinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım'da bir parfüm dolum tesisinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti ve 7 kişi yaralandı.
  • Yangınla ilgili soruşturma kapsamında 11 şüpheliden 7'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
  • Şüpheliler kasten öldürme, kasten yaralama, mala zarar verme, taksirle öldürme ve suç delillerini gizleme gibi suçlardan soruşturmaya tabi tutuldu.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan parfüm dolum tesisinde 8 Kasım'da saat 09.00 sıralarında yangın çıkmıştı.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çıkan yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Gikan ve Hanım Gülek'in (52) hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 7 kişi de yaralanmıştı. Faciaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alınmıştı.

11 ŞÜPHELİDEN 7'Sİ TUTUKLANDI

Yaşanan faciaya ilişkin "Kasten öldürme, kasten yaralama, mala zarar verme, taksirle öldürme, suç delillerini gizleme, yok etme veya değiştirme" konusuyla ilgili olarak, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekiplerince K.O., İ.O., A.A.O., G.B., H.E., O.Y., Ö.A., A.O.A., G.G., Ö.A. ve G.D. isimli 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelileri cinayet Büro Amirliğinde tamamlanan işlemlerinin ardından bugün mevcutlu olarak Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Savcılıkça adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edilen G.B., H.E. ve G.D. isimli 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılıkça tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen K.O., İ.O., A.A.O., O.Y., Ö.A., A.O.A. ve G.G. isimli 7 şüpheli tutuklandı, Ö.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

