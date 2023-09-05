Kocaeli'de Ziynet Eşyası Çalma Olayında Yakalanan 2 Kadın Serbest Bırakıldı

Kocaeli'de bir evden 180 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 2 kadın, Yalova'da yakalandı. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KOCAELİ'de, bir evden 180 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen Y.G. (38) ve Z.S. (42) isimli 2 kadın, Yalova'da yakalandı. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 18 Ağustos'ta, Derince ilçesinde meydana geldi. Y.G. ve Z.S. adlı 2 kadın, girdikleri evden 180 bin TL değerinde ziynet eşyası çalıp kaçtı. Ev sahiplerinin ihbarıyla polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelileri dün Yalova'da yakaladı. Gözaltına alınan 2 kadın, Kocaeli'ye getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.