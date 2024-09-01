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Kocaeli'de yolcuyla şoför arasında çıkan tartışma sonucu ölüm

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir yolcu, istediği durakta inemediği için şoförle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine otobüs sahibinin oğlu pompalı tüfekle ateş açarak yolcunun ölümüne neden oldu.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde istediği durakta inemediği için şoförle tartışan yolcu, otobüs sahibinin oğlunun pompalı tüfekle ateş açması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, 30 Ağustos Cuma günü Suadiye Mahallesi Karadere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal Kara (50) eşi ile birlikte özel halk otobüsüne bindi. Bir süre sonra inmek için düğmeye basan Kara, otobüsün daha ileride durması sebebiyle şoför Emirhan S. ile tartıştı. Şoförün frenlerin tutmadığını söylemesi üzerine ikili arasında kavga çıktı, vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Yaşananların otobüs sahibi Nizam K. ile oğlu Bedirhan K.'ye anlatılmasıyla olay daha da büyüdü. Babası Nizam K. ile birlikte Erdal Kara'nın evine giden Bedirhan K., Kara'ya 4 el ateş etti. Kanlar içinde kalan Kara, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Bedirhan K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kara'nın cenazesi, tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze, Karadere Camii'nde kılınan namazın ardından Kestanelik Mezarlığı'nda defnedildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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