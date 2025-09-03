Haberler

Kocaeli'de Yolcu Otobüsünde Eroin Yakalandı

Kocaeli'de Yolcu Otobüsünde Eroin Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de polis ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüsünde yaptıkları operasyonda pul biberin içine gizlenmiş 6 kilo 765 gram eroin ele geçirdi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan aramada, pul biberin içine gizlenmiş 6 kilo 765 gram eroin ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Körfez ilçesinde durdurulan şehirlerarası otobüste narkotik köpeğiyle arama yaptı. Yapılan aramada, paketlenen pul biberin içine gizlenmiş 12 paket halinde toplam 6 kilo 765 gram eroin bulundu. Olayla ilgili uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen E.D. ve E.Ö. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe'de giden gidene! Taraftarın sevgilisi de takımdan ayrıldı

Taraftarın sevgilisi de takımdan yollandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalması için her şey yapılıyor! Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı

Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.