Kocaeli'de Yolcu Otobüsünde Eroin Yakalandı

Kocaeli'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan aramada, pul biberin içine gizlenmiş 6 kilo 765 gram eroin ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Körfez ilçesinde durdurulan şehirlerarası otobüste narkotik köpeğiyle arama yaptı. Yapılan aramada, paketlenen pul biberin içine gizlenmiş 12 paket halinde toplam 6 kilo 765 gram eroin bulundu. Olayla ilgili uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen E.D. ve E.Ö. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - KOCAELİ