Yıkımı süren binanın çatı katında yangın çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımı devam eden 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Barbaros Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yıkım sırasında yapılan kesim işlemleri esnasında oluşan kıvılcımların çatı bölümüne sıçraması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin çatı katını tamamen sardığı binada, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, çatı katında hasar oluştu. - KOCAELİ