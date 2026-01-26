Haberler

Yıkımı süren binanın çatı katında yangın çıktı

Yıkımı süren binanın çatı katında yangın çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında yıkımı yapılan bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının, kesim işlemleri sırasında oluşan kıvılcımlardan kaynaklandığı belirtildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımı devam eden 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Barbaros Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yıkım sırasında yapılan kesim işlemleri esnasında oluşan kıvılcımların çatı bölümüne sıçraması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin çatı katını tamamen sardığı binada, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, çatı katında hasar oluştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Oranlar alam veriyor! 'Türkiye için felaket' diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita

"Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergej Jakirovic'in oğlu, dünya devine imza attı

Oğlu, dünya devine imza attı
Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı

Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
Görüntü Türkiye'den! Doğada ender oluşan kar ruloları oluştu

Görüntü Türkiye'den! Kendiliğinden oluştu, görenler gözlerini alamadı
Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı

Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı
Sergej Jakirovic'in oğlu, dünya devine imza attı

Oğlu, dünya devine imza attı
Diziden apar topar çıkarılan Doğukan Güngör'e mesai arkadaşından destek

Diziden apar topar çıkarılan isme mesai arkadaşından destek
Guardiola kara kara düşünüyor! Manchester City'de Galatasaray maçı öncesi deprem

Manchester City'de Galatasaray maçı öncesi deprem