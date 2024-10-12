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Kocaeli'de Yavru Kedi 10 Metrelik Kuyudan Kurtarıldı

Kocaeli'de Yavru Kedi 10 Metrelik Kuyudan Kurtarıldı
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Çayırova'da 10 metrelik kuyuya düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından yapılan başarılı bir kurtarma operasyonu ile kurtarıldı ve doğaya salındı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 10 metrelik kuyuya düşen yavru Kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çayırova ilçesi Akse Mahallesi Çağdaşkent Mesire Alanı'nda bulunan 10 metrelik kuyuya düşen yavru kedi için ekipler seferber oldu. Çukura düşen kediyi fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımı ile kuyuya indi. Otomatik kapan kuran ekipler, kedinin içine girmesini bekledi. Kısa sürede kedi kapana girerken, ekipler hayvanı kuyudan çıkararak doğaya saldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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