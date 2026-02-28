Haberler

Yatalak annesine yemek hazırlarken kanlar içinde bulunmuştu: Boğazının kesildiği öğrenildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, yatalak annesine yemek hazırlarken kanlar içinde bulunan 63 yaşındaki Gül Dağ'ın boğazında kesik olduğu belirlendi. Olayın cinayet olabileceği değerlendiriliyor.

Kocaeli'de yatalak annesine yemek hazırladığı sırada mutfakta kanlar içinde bulunan kadının cinayete kurban gitmiş olabileceği belirtildi. Kadının boğazında kesik olduğu öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Çağlayan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birkaç yıl önce boşanan ve yatalak annesine bakan 63 yaşındaki Gül Dağ, mutfakta yemek hazırladığı sırada yere yığıldı. Sesler üzerine Dağ'ın annesi, bağırarak yardım istedi. Yardım çığlığı üzerine komşular olay yerine geldi. Kadını kanlar içinde gören komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine adrese ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gül Dağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Boğazında kesik olduğu belirlenen kadına otopsi yapıldı. Yapılan otopsi sonrasında olayın cinayet olabileceği değerlendirilerek dosya il cinayet büro ekipleri tarafından devralındı. - KOCAELİ

