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Kocaeli'de Yangında Mahsur Kalan 8 Kişi Kurtarıldı

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında, biri bebek olmak üzere 8 kişi yoğun dumandan mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, sepetli merdivenle bu kişileri kurtararak hastaneye sevk etti.

Yangında mahsur kalan biri bebek 8 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde apartmanda çıkan yangında 8 kişi yoğun duman sebebiyle içerde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan biri bebek 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Çayırova Mahallesi 5211. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın zemin katında meydana geldi. Dairenin zemin katında çıkan yangın sebebiyle yoğun dumandan dolayı 8 kişi mahsur kalarak dışarı çıkamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, dairede mahsur kalan 8 kişiye sepetli merdiven yardımıyla tahliye etti. Biri bebek 5 kişi hastaneye kaldırılırken, dumandan etkilenen diğer 3 kişiye ise olay yerinde müdahale edildi.

Yangın sebebiyle zemin kattaki daire maddi hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'de Yangında Mahsur Kalan 8 Kişi Kurtarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT GÜRENÇ - 3.Sayfa

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