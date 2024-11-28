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Kocaeli'de Yakınlarının Haber Alamadığı Adam Evinde Ölü Bulundu

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yakınlarının dünden beri haber alamadığı 61 yaşındaki İbrahim Maya, evinde ölü bulundu. İlk belirlemelere göre, Maya'nın ölüm sebebinin mide kanaması olduğu belirlendi.

Yakınlarının haber alamadığı adam yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yakınlarının dünden beri haber alamadığı 61 yaşındaki İbrahim Maya evinde ölü bulundu.

Olay, Topçular Mahallesi Uygar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dünden beri İbrahim Maya'dan haber alamayan yakınları evine gitti. İbrahim Maya'yı evde hareketsiz şekilde bulan yakını durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde İbrahim Maya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk belirlemelere göre İbrahim Maya'nın, mide kanaması sebebi ile hayatını kaybettiği öğrenilirken, polis konuya ilişkin inceleme başlattı.

Kocaeli'de Yakınlarının Haber Alamadığı Adam Evinde Ölü Bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AYAYDIN - 3.Sayfa
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