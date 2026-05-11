Uzaklaştırma kararını hiçe saydı, polise direndi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ikamete zorla girmeye çalışan ve polis ekiplerine mukavemet gösteren şahıs, yakalanarak tutuklandı.

Kartepe ilçesinde bir kişinin hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eve zorla girmeye çalıştığı ihbarı üzerine polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerin müdahale ettiği şüpheli Ş.Y., polise mukavemet gösterdi. Uyarılara aldırmayan şahıs, ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Ş.Y. hakkında "6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında verilen tedbir kararına aykırılık" ve "görevi yaptırmamak için direnme ve görevli memura mukavemet" suçlarından adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı