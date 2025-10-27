Haberler

Kocaeli'de Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Operasyonu: 3 Tutuklama

Güncelleme:
Kocaeli'de düzenlenen operasyonlarda 51 kilogram uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı sigara ve puro ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 3 kişi tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 45 kilo 750 gram eroin, 4 kilo 785 gram sentetik kannabinoid, 1 kilo 90 gram esrar, 5 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 2 gram metamfetamin olmak üzere toplam 51 kilo 632 gram uyuşturucu ve 6 bin 920 TL para ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli, TCK'nın 191. maddesi kapsamında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 4 kişi ise adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden F.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, O.E., E.D. ve Y.D. tutuklandı.

Öte yandan, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda ise 530 paket tütün çubuğu, 510 paket gümrük kaçağı sigara ve 150 paket gümrük kaçağı puro ele geçirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
