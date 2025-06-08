Kocaeli'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Hükümlü Yakalandı
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Kocaeli'de uyuşturucu ticareti ve çeşitli suçlardan 18 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.K., düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Emniyet ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma yapıyordu.

Kocaeli'de uyuşturucu ticareti ve çeşitli suçlardan hakkında 18 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma, basit yaralama, bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, taşıma veya bulundurma suçlarından toplam 18 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ve 500 TL adli para cezası ile aranan H.K. (38), dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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