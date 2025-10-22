Haberler

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı, 4 Tutuklama

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı, 4 Tutuklama
Güncelleme:
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu madde satışına yönelik operasyonda toplam 8 kişi yakalandı ve 4 şüpheli tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucular arasında sentetik kannabinoid ve metamfetamin bulunuyor.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Derince ve İzmit ilçelerinde gerçekleştirilen 3 ayrı olayda 8 kişi yakalanırken, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 4 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Derince ve İzmit ilçelerinde gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında 3 ayrı olayda toplam 8 şüpheli şahsı yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 207 gram sentetik kannabinoid, 14 gram metamfetamin, 36 adet sentetik ecza ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan 8 şüpheliden 4'ü hakkında TCK 191 kapsamında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli B.B, Y.P, F.K ve C.Z uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
