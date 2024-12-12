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Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
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Kocaeli'nin Körfez ve Derince ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalanırken, 1 kilo 824 gram sentetik kannabinoid ve 504 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Kocaeli'nin Körfez ve Derince ilçelerinde polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı, 1 kilo 824 gram sentetik kannabinoid ve 504 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik Derince ve Körfez ilçelerinde çalışma başlatıldı. Olaya ilişkin uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.K adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken A.C., D.B. ve Z.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan çalışmalar neticesinde 1 kilo 824 gram sentetik kannabinoid ve 504 adet sentetik ecza ele geçirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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