Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Aramalarda 247 gram metamfetamin, hassas terazi, tabanca, 66 fişek ve 16 bin 200 TL ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik il genelinde çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında 3 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 247 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 1 tabanca, 66 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 16 bin 200 TL ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen M.A., Y.B. ve İ.Ş. isimli 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı