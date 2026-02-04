Haberler

Kocaeli'de 3 kilo bonzai ve 5 bin hap ele geçirildi

Kocaeli Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, toplamda 3 kilogram bonzai ve 5 bin 25 adet sentetik ecza ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 3 kilogram bonzai ile 5 bin 25 sentetik ecza ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nın narkotik ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 2 Şubat'ta İzmit ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 3 kilogram bonzai ve uyuşturucu kullanma aparatı buldu.

Ekiplerin 3 Şubat'ta Gebze ilçesinde yürüttüğü çalışmada ise 5 bin 25 adet sentetik ecza, 80 gram bonzai ve 25 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ

