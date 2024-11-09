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Cezaevinden izinli çıktı, eşini uykusunda boğdu

Cezaevinden izinli çıktı, eşini uykusunda boğdu
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Kocaeli Gebze'de cezaevinden izinli çıkan Yakup Söğütçü, 33 yaşındaki eşi Esma Söğütçü'yü uykusunda boğarak öldürdü.

Kocaeli'de cezaevinden izinli çıkan hükümlü, eşini uykusunda boğarak öldürdü.

İlçeye bağlı Adem Yavuz Mahallesi'nde yer alan 3 katlı bir apartmanda meydana gelen olayda, Yakup Söğütçü 10 yıldır evli olduğu eşi Esma Söğütçü'yü henüz belirlenemeyen bir nedenle uykusundayken boğdu.

Evden gelen sesler üzerine komşular durumdan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni haberdar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan inceleme sonucu Esma Söğütçü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu olay sonrası kayıplara karışan Yakup Söğütçü yakalanarak gözaltına alındı.

Yakup Söğütçü'nün, 'Uyuşturucu' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 3 gün önce izne geldiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSokakların Yargıcı:

bu adamı izinli çıkaran adamlarla .. koynuna alıp uyuyan kadın bu olayda suçlu... adamı salın gitsin ..

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıDamla Sengul:

hapisten izinli çıkmak ney la

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
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