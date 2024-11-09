Cezaevinden izinli çıktı, eşini uykusunda boğdu

Kocaeli'de cezaevinden izinli çıkan hükümlü, eşini uykusunda boğarak öldürdü.

İlçeye bağlı Adem Yavuz Mahallesi'nde yer alan 3 katlı bir apartmanda meydana gelen olayda, Yakup Söğütçü 10 yıldır evli olduğu eşi Esma Söğütçü'yü henüz belirlenemeyen bir nedenle uykusundayken boğdu.

Evden gelen sesler üzerine komşular durumdan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni haberdar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan inceleme sonucu Esma Söğütçü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu olay sonrası kayıplara karışan Yakup Söğütçü yakalanarak gözaltına alındı.

Yakup Söğütçü'nün, 'Uyuşturucu' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 3 gün önce izne geldiği öğrenildi.