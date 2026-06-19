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Kullandığı traktörün altında kalan çiftçi ağır yaralandı

Kullandığı traktörün altında kalan çiftçi ağır yaralandı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkan traktör duvara çarptı. Savrulan sürücü aracının altında kalarak ağır yaralandı.

Kocaeli'de kontrolden çıkıp duvara çarpan traktörden savrulan sürücü, aracının altında kalarak ağır yaralandı.

Olay, Körfez ilçesi Çıraklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ergün Ö. (45), traktörüyle çalışmak üzere arazisine gitmek üzere evden ayrıldı. Engebeli yolda ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden Ergün Ö.'nün kullandığı traktör, yol kenarında bulunan evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktörden savrulan Ergün Ö., aracının tekerleğinin altında kalarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çiftçi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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