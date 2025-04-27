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Kocaeli'de Trafik Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

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Kocaeli-Kandıra Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında bariyerlere çarpan otomobildeki iki kişi yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, cansız bedenleri çıkarmak için uzun süre çalıştı.

Bariyerlere giren otomobil, iki kişiye mezar oldu

İtfaiye ekipleri cansız bedenleri çıkarmak için dakikalarca uğraştı

KOCAELİ - Kocaeli- Kandıra Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında bariyerlere giren otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Çubukluosmaniye mevkiinde meydana geldi. 41 SH 736 plakalı otomobil ile seyir halinde olan ve ismi öğrenilemeyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü. Sürücü ve yanında bulunan arkadaşı Mustafa Ören parçalanan otomobilde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan iki kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. İtfaiye ekipleri hayatını kaybeden şahısların cenazelerini çıkartmak için dakikalarca uğraştı. Sıkıştığı yerden çıkartılan cenazeler, morga kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AYAYDIN - 3.Sayfa
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