Kocaeli'de Trafik Kazası: 74 Yaşındaki Kadının Durumu Ağır

Kocaeli'de Trafik Kazası: 74 Yaşındaki Kadının Durumu Ağır
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Kandıra ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu otomobilin ağaca çarpmasıyla meydana gelen kazada, sürücü ve eşi yaralandı. Kadın yolcunun durumu ise ağır olarak bildirildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü ile eşi yaralandı. Kadın yolcunun durumun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Kandıra ilçesi Cicili Mahallesi mevkii İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 77 yaşındaki Hüseyin K. yönetimindeki 41 LH 052 plakalı otomobil, sürücüsün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü ve 74 yaşındaki eşi Fatma K. yaralanarak araçta sıkıştı. Vatandaşların ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaşlı çifti çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Fatma K'nin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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