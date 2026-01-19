Haberler

Karamürsel'de feci kaza: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Güncelleme:
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucunda ağır yaralanan 20 yaşındaki Batuhan Aysan, hastanede yaşamını yitirdi. Kaza sonrası O.Y. isimli yolcunun durumu iyi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 20 yaşındaki Batuhan Aysan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Karamürsel ilçesi Camçukur Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batuhan Aysan (20) idaresindeki 41 AUT 057 plakalı motosiklet ile O.F. yönetimindeki 41 RT 618 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Aysan ağır yaralanırken, motosiklette yolcu konumunda bulunan O.Y. ise hafif şekilde yaralandı.

Hastanede yaşam mücadelesini kaybetti

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Hayati tehlikesi bulunan Batuhan Aysan, ambulansla Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç sürücü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada hafif yaralanan O.Y.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
