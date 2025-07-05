Kocaeli'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kocaeli'de hafif ticari araç ile minibüsün karıştığı kazaya çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü yoldan çıkarak devrildi. Yan yatan araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karamürsel ilçesi Oluklu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nazlıcan Ö. idaresindeki 06 BN 707 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden Şakir F. yönetimindeki 41 K 2027 plakalı yolcu minibüsünü sollamak isterken, araca yandan çarptı. O sırada karşı yönden 41 AYZ 269 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Muhammed E.U., kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapsa da kendi aracı yoldan çıkarak devrildi. Kazada Muhammed E.U. ile eşi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Araçlarda maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ