Kocaeli'de Tırın Dorsesi Yola Devrildi, Trafik Felç Oldu

Seyir halindeki tırın dorsesi yola devrildi, trafik felç oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde tali yoldan D100 Karayolu'na çıkmak isteyen tırın dorsesi devrildi. Olayda yaralanan olmazken duran trafik dorsenin kaldırılması ile eski seyrine döndü.

Kaza, D100 Karayolu Derince liman ışıklarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, tali yoldan ana yola çıkmak istediği sırada araç üstünde bulunan dorse yola düştü. Şans eseri yaralanan olmazken, yolda yoğun trafik oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yolda güvenlik önlemi aldı. Yoldan geçen vatandaşlar kazayı cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Dorsenin yoldan kaldırılması ile trafik eski seyrine döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.