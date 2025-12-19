Gişelere çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi, 2 kişi ağır yaralandı

Kocaeli'de TEM Otoyolu gişelerine çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) bağlantı yolunda, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil gişelere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin kullanılamaz hale geldiği kaza yerine, ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - KOCAELİ