Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda 9 Kilo Kokain Ele Geçirildi

Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda 9 Kilo Kokain Ele Geçirildi
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Kocaeli'de TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü girişinde durdurulan bir araçta, narkotik köpeğiyle yapılan aramada yasal yük içerisine gizlenmiş vaziyette 9 kilo kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü girişinde durdurulan araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada yasal yük içerisine gizlenmiş vaziyette 9 kilo kokain maddesi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde dün TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü girişinde durdurulan araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada yasal yük içerisine havuz yapılmak suretiyle gizlenmiş vaziyette 8 paket halinde 9 kilo kokain maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, konuya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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