Kocaeli'de Tehlikeli Scooter Yolculuğu Kamerada
Gebze ilçesinde D100'de kasksız ve korunmasız şekilde scooter ile seyahat eden kişinin tehlikeli yolculuğu bir başka sürücü tarafından görüntülendi. Diğer sürücü, 80 kilometre hızla gitmesine rağmen scootera yetişemedi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D100'de scooter ile yapılan tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı. Görüntüyü çeken kişi 80 kilometre hızla gitmesine rağmen scootera yetişemedi.
D100 Çayırova-Gebze arasında çekilen görüntülerde bir vatandaşın, scooter ile kasksız ve korunmasız yolculuk yaptığı görülüyor.
Görüntüleri çeken bir başka sürücü ise 80 kilometre hızla gitmesine rağmen scootera yetişemiyor. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa