Kocaeli'de Taksi Yayaya Çarptı, Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'de Taksi Yayaya Çarptı, Yaralı Hastaneye Kaldırıldı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir taksinin çarptığı yaya yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Taksinin çarptığı yaya yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halinde olan taksi, yayaya çarptı. Kazada yaralanan yaya, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi'nde sürücüsü hakimiyetinde seyir halinde olan 41 T 0081 plakalı taksi, yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaya yaralandı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Sağlık Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerin sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
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