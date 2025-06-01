Kocaeli'de Taksi Yayaya Çarptı: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'de Taksi Yayaya Çarptı: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı
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İzmit ilçesinde seyir halinde olan bir taksi, yayaya çarptı. Yaralanan yaya sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halinde olan taksi, yayaya çarptı. Kazada yaralanan yaya, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi'nde sürücüsü hakimiyetinde seyir halinde olan 41 T 0081 plakalı taksi, yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaya yaralandı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Sağlık Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerin sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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